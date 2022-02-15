В Баку планируют внедрить корейские решения по Smart City

ООО «AzInTelecom», ООО «GEOMEX» (Республика Корея) и «Агентство поощрения индустрии пространственной информации» (Республика Корея) подписали меморандум о взаимопонимании, сообщает министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Согласно меморандуму, в рамках программы «K-City Network 2020» по проекту «Умный город» (Smart City) готовится генеральный план города Баку. В рамках этого проекта планируется внедрение некоторых решений, примененных в проектах «Умный город» в Корее.

ООО "AzInTelecom" создано в июне 2015 года при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана. Компания специализируется на обмене голосового трафика между Азербайджаном и зарубежными странами, сертификации телекоммуникационного оборудования, импортируемого в Азербайджан и в оказании прочих услуг.

Б.Рустамбеков