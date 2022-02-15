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Внешняя политика 15.02.2022 16:55

Алиев рассчитывает на плодотворное сотрудничество со Штайнмайером для расширения отношений между Баку и Берлином

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительную телеграмму своему немецкому коллеге Франку-Вальтеру Штайнмайеру в связи с его переизбранием на должность президента ФРГ.

«В этом году мы будем отмечать тридцатилетие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Германией. Достигнутый нами за этот период двусторонний уровень политического диалога и взаимовыгодное сотрудничество в ряде областей служат интересам наших стран и народов», - отмечается в поздравлении.

В своем послании Алиев также выразил надежду, что «отношения и плодотворное сотрудничество между Берлином и Баку будут и впредь развиваться и расширяться совместными усилиями, как на двусторонней основе, так и в рамках Европейского Союза».

Э.Шафиев

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Тэги: АЛИЕВ, ФРГ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ

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