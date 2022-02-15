Стоимость криптовалют растет на фоне снижения напряжения между Украиной и Россией

Криптовалюты дорожают в ходе торгов во вторник вместе с другими видами рискованных активов на фоне снижения напряжения между Украиной и Россией.

Стоимость биткойна на 17:45 составила $44,209 тыс., увеличившись на 4,62% за последние 24 часа.

Эфир, вторая по популярности криптовалюта, подорожал на 6,73%, до $3,112 тыс.

Почти весь рынок криптовалют торгуется в плюсе во вторник, отмечает CNBC.

Положительная динамика обеспечена во многом сообщением министерства обороны России о том, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в пункты базирования. Ранее США, другие страны НАТО и Украина заявляли о концентрации российских войск у украинской границы и утверждали, что Россия готовится напасть на Украину.