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Финансы 15.02.2022 19:18

Стоимость криптовалют растет на фоне снижения напряжения между Украиной и Россией

Криптовалюты дорожают в ходе торгов во вторник вместе с другими видами рискованных активов на фоне снижения напряжения между Украиной и Россией.

Стоимость биткойна на 17:45 составила $44,209 тыс., увеличившись на 4,62% за последние 24 часа.

Эфир, вторая по популярности криптовалюта, подорожал на 6,73%, до $3,112 тыс.

Почти весь рынок криптовалют торгуется в плюсе во вторник, отмечает CNBC.

Положительная динамика обеспечена во многом сообщением министерства обороны России о том, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в пункты базирования. Ранее США, другие страны НАТО и Украина заявляли о концентрации российских войск у украинской границы и утверждали, что Россия готовится напасть на Украину.

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Тэги: КРИПТОВАЛЮТЫ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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