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Дальнее зарубежье 15.02.2022 19:50

Столтенберг обвинил Китай и Россию в стремлении к разделу мира на сферы влияния

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс должен реагировать на сближение России и Китая, которые, по его утверждению, отрицают право суверенных государств на самоопределение.

Столтенберг констатировал, что в НАТО отметили сближение Пекина и Москвы за последние годы, в частности, проведение совместных учений, совместную работу на дипломатической арене. "Это реальность, которая есть, и которая оказывает влияние на нашу безопасность... Но что мы видим принципиально, так это то, что две авторитарные власти - Россия и Китай - действуют вместе. Им не нравятся правила международного порядка, они не разделяют наши ценности, свободу, демократию. Это является причиной, по которой они отрицают право суверенных демократических наций выбирать собственное будущее. Они хотят видеть мир, в котором большие силы могут решать, что малые могут или не могут делать", - сказал Столтенберг.

При этом генсек указал, что НАТО "уважает суверенные демократические решения - будь то Финляндия и Швеция, которые не хотят запросить членство (в альянсе - ИФ) или Украина, которая хочет запросить членство".

"Это их суверенное демократическое решение, которое мы уважаем. Но Россия и Китай - нет. Они четко заявили в совместном заявлении, что они не хотят, чтобы страны в мире могли иметь свободу принимать собственные решения о собственном будущем. Это демонстрирует фундаментальную разницу, когда речь идет о ценностях, и в каком мире мы хотим жить - в мире, в котором свободные демократические нации живут в мире с мировым порядком, и где правит верховенство права, или в мире сфер интересов, где большие силы решают, что государства могут делать", - пояснил Столтенберг.

Вместе с тем он высказался за диалог с Пекином. "Нам нужен диалог с Китаем, чтобы обсуждать контроль над вооружением, изменение климата. Это то, что мы делаем. Зная, что Китай сейчас быстро развивает новые ядерные возможности, ракеты дальней дальности, гиперзвуковые ракеты, мы также должны принимать это во внимание", - добавил генсек НАТО.

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Тэги: УКРАИНА, КИТАЙ, РФ, НАТО, ВЛИЯНИЕ


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