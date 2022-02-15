В Азербайджане суточный рост заражений COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 4 687 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 752 тыс. 605, сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.
Днем ранее было зарегистрировано 2 749 случаев.
За сутки от коронавирусной инфекции скончались 28 человек (накануне - 27). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 105 человек.
От COVID-19 вылечились 696 тыс. 565 человек (+ 6 506 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 46 тыс. 935 человек.
За сутки медики провели 15 682 теста на коронавирус против 8 251 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 414 тыс. 158 тестов на COVID-19.
Н.Аббасова
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