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Здравоохранение 15.02.2022 18:31

В Азербайджане суточный рост заражений COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 4 687 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 752 тыс. 605, сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 2 749 случаев.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 28 человек (накануне - 27). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 105 человек.

От COVID-19 вылечились 696 тыс. 565 человек (+ 6 506 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 46 тыс. 935 человек.

За сутки медики провели 15 682 теста на коронавирус против 8 251 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 414 тыс. 158 тестов на COVID-19.

Н.Аббасова

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Тэги: COVID, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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