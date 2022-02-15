Путин: Россия не хочет войны

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не хочет войны.
"По поводу того, хотим мы этого или нет (войны в Европе - ИФ). Конечно, нет! Именно поэтому мы и выдвинули предложения о переговорном процессе, результатом которых должна быть договоренность об обеспечении равной безопасности всех, включая нашу страну", - сказал глава государства на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
Реагируя на слова руководителя ФРГ о том, что он с трудом представляет какую-то войну в Европе применительно к ситуации вокруг Украины, Путин отметил: "Но мы ведь с вами были свидетелями войны в Европе, развязанной как раз блоком НАТО против Югославии. Крупная военная операция с нанесением ракетно-бомбовых ударов по одной из европейских столиц - по Белграду. Это же было!"
Российский президент напомнил при этом, что военные действия против Югославии со стороны НАТО проводили без санкции Совета Безопасности ООН. "Это очень плохой пример, но он был", - сказал Путин.
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