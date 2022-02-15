Шольц: вопроса расширения НАТО нет на повестке дня

ИНТЕРФАКС - Расширения НАТО не планируется, эта тема не обсуждается, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

"Расширение не планируется, оно не обсуждается, его нет на повестке дня. Все это знают", - заявил канцлер на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он выразил уверенность, что лидерам ФРГ и Германии не придется заниматься этой темой, пока они будут занимать свои посты.

"Я не знаю, сколько будет оставаться президент на своем посту, я думаю, наверное, это тоже может быть долго, но не вечно", - сказал Шольц.

Перед РФ и ФРГ стоит задача достижения политического взаимопонимания на основе принципов своей политики, добавил он.