Шольц: вопроса расширения НАТО нет на повестке дня

ИНТЕРФАКС - Расширения НАТО не планируется, эта тема не обсуждается, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
"Расширение не планируется, оно не обсуждается, его нет на повестке дня. Все это знают", - заявил канцлер на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
Он выразил уверенность, что лидерам ФРГ и Германии не придется заниматься этой темой, пока они будут занимать свои посты.
"Я не знаю, сколько будет оставаться президент на своем посту, я думаю, наверное, это тоже может быть долго, но не вечно", - сказал Шольц.
Перед РФ и ФРГ стоит задача достижения политического взаимопонимания на основе принципов своей политики, добавил он.
ВС Азербайджана пресекли проведение незаконных инженерных работ армянскими НВФ в Карабахе
Азербайджан в 2022г введет в строй новый таможенный пост на границе с Россией
Алиев рассчитывает на плодотворное сотрудничество со Штайнмайером для расширения отношений между Баку и Берлином
Glencore продает долю в Русснефти, хочет закрыть сделку в I полугодии
Нефть ускорила падение, Brent подешевела на 4%
Эстонская Ragn-Sells планирует построить завод по обогащению сланцевой золы за 250 млн евро
В Азербайджане суточный рост заражений COVID-19
Мировые продажи полупроводников в 2021г впервые превысили $500 млрд
В Азербайджане контроль за институтом опекунства возложен на Минтруд
Джонсон призвал Европу сократить зависимость от энергоносителей из РФ
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Агджабединском районе страны
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Агдамском районе страны
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Депозит в AccessBank: до 11% годовых
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров