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ТЭК 15.02.2022 20:29

Нефть ускорила падение, Brent подешевела на 4%

Цены на нефть ускорили падение в ходе торгов во вторник на фоне снижения опасений по поводу военного конфликта на границе России и Украины.

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 20:10 подешевели на $4,06 (4,21%) - до $92,42 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на март на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) упала к этому времени на $4,44 (4,65%) - до $91,02 за баррель.

Министерство обороны РФ во вторник сообщило, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в пункты базирования. Ранее США, другие страны НАТО и Украина заявляли о концентрации российских войск у украинской границы и утверждали, что Россия готовит вторжение.

"Ключевой вопрос заключается в том, каков размер премии за риск войны на Украине, - написал старший рыночный аналитик Price Futures Group Фил Флинн. - Если Россия действительно отведет войска и наступит разрядка, насколько упадет нефть - на $10 или на $20?"

РФ является одним из крупнейших производителей нефти в мире, добыча в стране составляет порядка 11,2 млн баррелей в сутки, напоминает Trading Economics. Потенциальные перебои поставок из России могут поднять цены на это топливо до $100 за баррель и выше, предупреждают аналитики.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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