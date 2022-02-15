Лавров заявил Блинкену о необходимости продолжения совместной работы, призвав к прагматичному диалогу

Разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена состоялся во вторник по американской инициативе, сообщает МИД РФ.

"С нашей стороны была подчеркнута необходимость продолжения совместной работы, как об этом условились президенты В.В.Путин и Дж.Байден в телефонном разговоре 12 февраля, в контексте переданных США и НАТО предложений по гарантиям безопасности", - говорится в распространенном вечером во вторник сообщении.

"Лавров особо отметил недопустимость агрессивной риторики, нагнетаемой Вашингтоном и его ближайшими союзниками, призвав к прагматичному диалогу по всему комплексу поставленных Россией вопросов с акцентом на принцип неделимости безопасности", - отмечается в нем.

Отмечается, что главы внешнеполитических ведомств обсудили график предстоящих контактов на различных уровнях.