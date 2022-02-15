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Дальнее зарубежье 15.02.2022 21:10

Шойгу в Дамаске провел встречу с Асадом

Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил Дамаск, где встретился с президентом Сирии Башаром Асадом, сообщили в Минобороны РФ.

"По поручению президента России Владимира Путина министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Дамаск, где был принят президентом Сирии Башаром Асадом", - заявили в ведомстве.

По данным Минобороны, Шойгу проинформировал Асада о проводимом в восточной части Средиземного моря учении Военно-морского флота России.

"В ходе встречи Сергея Шойгу и Башара Асада были обсуждены различные вопросы военно-технического сотрудничества стран в рамках совместной борьбы с остатками международных террористов, а также отдельные аспекты оказания Россией гуманитарного содействия населению Сирии, страдающему от запретительных санкций США и западных стран", - сказали в министерстве.

Ранее во вторник Шойгу проинспектировал российские базы в Сирии - Хмеймим и Тартус. Министр наблюдал за ходом учения ВМФ РФ в Средиземном море, в котором участвуют свыше 15 боевых кораблей и более 30 летательных аппаратов.

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Тэги: РОССИЯ, ШОЙГУ, СИРИЯ, АСАД


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