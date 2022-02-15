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Дальнее зарубежье 15.02.2022 23:46

Французский экспорт вина и спиртного в 2021 году стал рекордным - федерация экспортеров

Экспорт французских вин и спиртных напитков вырос в 2021 году на треть в стоимостном выражении, сообщил во вторник телеканал BFMTV.

"Очень хороший год для французских вин и спиртного. (...) экспорт подскочил на 28,3% по отношению к предыдущему году, согласно годовому итогу Федерации экспортеров вин и спиртного (FEVS)", - отмечает канал.

СМИ объясняет этот скачок приостановкой американских пошлин и открытием баров и ресторанов после санитарных ограничений в контексте пандемии COVID-19.

В объемах это составляет 202,5 млн ящиков (по 12 бутылок, или 9 литров), что равносильно увеличению по сравнению с предыдущим годом на 10,6%.

"Это хорошие цифры, которые превышают оборот до пандемии: если обратиться к 2019 году, уже отмеченному как исторический в виноторговле, цифра экспорта выросла более чем на 10%", - комментирует BFMTV данные FEVS.

По оценке канала, то, что рост в стоимостном выражении значительно более высок, чем в объемах, является хорошей новостью.

Экспорт коньяка увеличился на 16,4% в объеме и на 31,8% - в стоимости. Вин бордо экспортировано на 8,7% больше в объеме и на 29,5% - в стоимости.

Как объяснил на пресс-конференции председатель FEVS Сезар Жирон, потребители во всем мире после закрытия всюду ресторанов и баров стремились вернуться к хорошему качеству напитков и предпочитали продукты наиболее высокого класса. А в этой категории Франция, по его словам, блистает.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, АЛКОГОЛЬ, ЭКСПОРТ, РЕКОРД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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