Власти Азербайджана разрешили въезд в страну воздушным транспортом гражданам еще 17 стран

Правительство Азербайджана расширило список стран, граждане которых могут посетить республику. "Решением кабинета министров, гражданам 17 стран и иностранцам, постоянно проживающим в этих странах, а также лицам без гражданства будет разрешен въезд и выезд из Азербайджана воздушным транспортом", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве. В список включены: Албания, Доминиканская Республика, Филиппины, Грузия, Индия, Индонезия, Иран, Колумбия, Молдова, Узбекистан, Пакистан, Перу, Таджикистан, Таиланд, Тунис, Туркменистан, Венесуэла Соответствующее постановление подписал во вторник премьер-министр Али Асадов. Н.Аббасова

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