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Транспорт и связь 15.02.2022 21:51

Власти Азербайджана разрешили въезд в страну воздушным транспортом гражданам еще 17 стран

Правительство Азербайджана расширило список стран, граждане которых могут посетить республику.

"Решением кабинета министров, гражданам 17 стран и иностранцам, постоянно проживающим в этих странах, а также лицам без гражданства будет разрешен въезд и выезд из Азербайджана воздушным транспортом", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

В список включены: Албания, Доминиканская Республика, Филиппины, Грузия, Индия, Индонезия, Иран, Колумбия, Молдова, Узбекистан, Пакистан, Перу, Таджикистан, Таиланд, Тунис, Туркменистан, Венесуэла

Соответствующее постановление подписал во вторник премьер-министр Али Асадов.

Н.Аббасова

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Тэги: СТРАНЫ, АВИАСООБЩЕНИЕ, РАЗРЕШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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