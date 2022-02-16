Байден заявляет, что США ещё предстоит проверить, отводит ли РФ войска от Украины

США еще точно не знают, начала ли РФ отвод войск от Украины, и по мнению Вашингтона, угроза вторжения России на Украину сохраняется, заявил во вторник президент США Джо Байден.
"Министерство обороны России сообщало сегодня, что некоторые подразделения покидают позиции возле Украины. Это было бы хорошо, но мы еще не удостоверились в этом. Мы еще не проверили, что российские военные подразделения возвращаются в основные места базирования", - сказал он.
В то же время он отметил, что РФ в данный момент имеет 150 тыс. военных у границ с Украиной.
"Вторжение (РФ на Украину - ИФ) остается действительно возможным", - уточнил Байден.
В связи с такой ситуаций, отметил Байден, США рекомендовали американцам покинуть Украину, а также временно переводят посольство из Киева во Львов.
В последние недели США, другие страны НАТО и Киев неоднократно заявляли о концентрации войск РФ у границы Украины и угрозе российского вторжения в соседнюю страну. Россия последовательно опровергала эти утверждения.
Министерство обороны России во вторник сообщило, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в пункты базирования. Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о готовности России продолжать диалог с Западом.
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