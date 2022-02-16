Байден: санкции на случай нападения РФ на Украину готовы

Президент США Джо Байден заявил во вторник о том, что США и их союзники подготовили пакет санкций на случай российского вторжения на Украину.

"США, наши партнеры и союзники в мире уже готовы ввести мощные санкции в сфере экспортного контроля, которые мы не задействовали в 2014 году, мы окажем мощное давление на самые значительные финансовые институты и ключевые сферы промышленности - эти меры готовы на случай и если Россия начнет движение", - сказал президент США.

"Будут долгосрочные последствия, которые подорвут экономические и стратегические возможности России", - добавил Байден, напомнив, в частности, что "газопровод "Северный поток 2" не заработает, если Россия вторгнется на Украину".