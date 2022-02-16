Бердымухамедов поручил изучить пути транзита энергоресурсов из Туркменистана на Средний и Ближний Восток

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил рассмотреть возможность транзита природного газа через сопредельные государства в страны Среднего и Ближнего Востока, сообщило Туркменское информационное агентство ORIENT.
С таким поручением глава государства обратился к вице-премьеру по ТЭК Шахыму Абдрахманову на рабочем совещании во вторник.
Президент также дал распоряжение вице-премьеру Чарымырату Пурчекову, курирующему в правительстве электроэнергетическую отрасль, провести переговоры с заинтересованными сторонами о транзите туркменской электроэнергии через соседние страны.
Как отмечалось, эти вопросы должны войти в повестку межправительственных комиссий.
Указания были даны также МИД Туркменистана по организации переговорных процессов двустороннего и многостороннего формата с учетом интересов производителей, транзитеров и потребителей энергоресурсов, говорится в сообщении.
Как ранее сообщалось, с января 2022 года вступило в силу трехстороннее соглашение о своповых поставках туркменского природного газа с Азербайджаном и Ираном.
Документ подписан в декабре 2021 года в присутствии президентов Ирана, Туркменистана и Азербайджана на полях 15-го Саммита ОЭС в Ашхабаде. Согласно условиям контракта, ежегодно из Туркменистана в Азербайджан через Иран будет поставляться от 1,5 до 2 млрд кубометров газа.
Фактически туркменский газ доставляется в Иран, где он используется для нужд северных провинций страны. Взамен Иран отправляет аналогичные объемы газа в Азербайджан.
Ашхабад и Тегеран обсуждали возможности увеличения объемов своповых поставок туркменского газа.
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