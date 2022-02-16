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СНГ 16.02.2022 09:12

Байден: США не будут воевать в Украине, но ответят в случае нападения там на американцев

Президент США Джо Байден во вторник заявил, что не будет посылать военных для боевых действий на Украину, однако Вашингтон даст ответ в случае нападения на американцев на Украине.

"Я не буду направлять американских военных воевать на Украину, однако мы предоставили украинской армии вооружение, чтобы она могла обороняться", - сказал он.

"Я ясно дал понять, что если Россия нападет на американцев на Украине, мы решительно ответим", - в то же время отметил президент.

"И учтите: США будут всеми силами защищать каждый сантиметр территории НАТО", - добавил Байден.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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