Байден: США не будут воевать в Украине, но ответят в случае нападения там на американцев

Президент США Джо Байден во вторник заявил, что не будет посылать военных для боевых действий на Украину, однако Вашингтон даст ответ в случае нападения на американцев на Украине.

"Я не буду направлять американских военных воевать на Украину, однако мы предоставили украинской армии вооружение, чтобы она могла обороняться", - сказал он.

"Я ясно дал понять, что если Россия нападет на американцев на Украине, мы решительно ответим", - в то же время отметил президент.

"И учтите: США будут всеми силами защищать каждый сантиметр территории НАТО", - добавил Байден.