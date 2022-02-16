Байден: США не будут воевать в Украине, но ответят в случае нападения там на американцев

Президент США Джо Байден во вторник заявил, что не будет посылать военных для боевых действий на Украину, однако Вашингтон даст ответ в случае нападения на американцев на Украине.
"Я не буду направлять американских военных воевать на Украину, однако мы предоставили украинской армии вооружение, чтобы она могла обороняться", - сказал он.
"Я ясно дал понять, что если Россия нападет на американцев на Украине, мы решительно ответим", - в то же время отметил президент.
"И учтите: США будут всеми силами защищать каждый сантиметр территории НАТО", - добавил Байден.
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