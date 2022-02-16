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ТЭК 16.02.2022 09:14

Байден осознаёт, что дополнительные санкции против РФ могут ударить по энергетическому рынку США

Введение санкций против РФ в случае ее нападения на Украину может отрицательно повлиять на энергетический рынок США, заявил американский президент Джо Байден.

"Это может повлиять на цены на энергию в нашей стране", - сказал он, выступая в Белом доме.

По словам Байдена, США "предпринимают меры, чтобы снизить давление на наш рынок энергетики" и поддерживают контакты с крупными поставщиками и потребителями энергоресурсов.

Он вновь пообещал, что в случае нападения РФ на Украину не допустит введения в строй газопровода "Северный поток 2".

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Тэги: США, БАЙДЕН, ЭНЕРГЕТИКА


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