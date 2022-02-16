Вашингтон не намерен как-либо склонять Украину ко вступлению в НАТО - Белый дом

Вашингтон не намерен каким-либо образом побуждать Украину ко вступлению в НАТО, заявила представитель Белого дома Джен Псаки.
"Мы не намерены оказывать давление ни на Украину, ни на какую-либо другую страну, чтобы они вступали или не вступали в альянс. Страны располагают правом на суверенитет и национальную целостность, и выбор - за ними", - сказала она журналистам на брифинге.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг неоднократно озвучивал позицию альянса о принципе "открытых дверей", что означает - любая страна, в том числе Украина может претендовать на вступление в него.
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