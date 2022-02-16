Минобороны РФ сообщило о совершенствовании Израилем и Китаем систем противоракетной обороны

Российские военные зафиксировали испытания Израилем и Китаем ракет в рамках совершенствования этими странами систем противоракетной обороны (ПРО).

"В январе вскрыто проведение сразу двух испытаний в рамках совершенствования систем противоракетной обороны такими государствами, как Израиль и Китайская Народная Республика", - сказал начальник Главного центра предупреждения о ракетном нападении космических войск Воздушно-космических сил РФ Сергей Сучков.

"Техника не подвела, безошибочное функционирование аппаратуры РЛС и командных пунктов позволило определить на траекториях полёта как ракеты-мишени, так и нацеленные на них противоракеты", - сказал Сучков в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

На протяжении последних нескольких лет Россия также проводит испытания ракет системы ПРО. Минобороны РФ сообщало об успешных испытаниях новой противоракеты системы ПРО на полигоне "Сары-Шаган" (Казахстан).

В июле 2020 года главком Воздушно-космических сил РФ Сергей Суровикин сообщил, что новыми противоракетами усилят систему ПРО Москвы.

В космическом командовании США заявляли, что эта новая российская противоракета представляет вызов для интересов США в околоземном пространстве. По словам военных США, эта российская система способна уничтожать спутники на низкой орбите.

В ноябре 2021 года российские военные сообщили, что провели успешные испытания системы, которая поразила старый спутник. По данным Минобороны РФ, на орбите был поражен советский спутник "Целина-Д". Военные РФ заявили, что его обломки не представляют опасность для орбитальных станций и космической деятельности.

Озабоченность по поводу этих испытаний выразил Вашингтон.