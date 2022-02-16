Байден о контактах с Россией: нужно дать дипломатии шанс

Президент США Джо Байден во вторник заявил, что необходимо попытаться при помощи дипломатии решить проблемы с РФ в сфере безопасности.

"Вчера российское руководство публично предложило продолжить путь дипломатии. Я согласен с этим. Нам следует дать дипломатии все шансы для того, чтобы добиться успеха (в урегулировании ситуации - ИФ)", - заявил Байден, выступая в Белом доме.

По его словам, США представили конкретные идеи по установлению новой архитектуры безопасности в Европе. И эти идеи касаются вопросов, вызывающих тревогу как у России, так и у НАТО.