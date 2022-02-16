Цены на нефть умеренно снижаются после резкого падения накануне

Цены на нефть умеренно снижаются в ходе торговой сессии в среду после резкого падения по итогам предыдущих торгов.
Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 в среду составляет $93,16 за баррель, что на $0,12 (0,13%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на $3,2 (3,32%) - до $93,28 за баррель, продемонстрировав самый существенный однодневный спад с конца ноября.
Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $92,04 за баррель, что на $0,03 (0,03%) ниже итогового значения предыдущей сессии. Во вторник стоимость этих контрактов упала на $3,39 (3,6%), до $92,07 за баррель, максимально с начала года.
В центре внимания трейдеров остается конфликт России и Запада вокруг Украины. Трейдеры по-прежнему видят серьезные риски для рынка в случае эскалации конфликта вокруг Украины.
Министерство обороны РФ во вторник сообщило, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в пункты базирования. Ранее США, другие страны НАТО и Украина заявляли о концентрации российских войск у украинской границы и утверждали, что Россия готовит вторжение.
Тем временем доклад Американского института нефти (API), показавшим снижение резервов топлива в США. Запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 1,1 млн баррелей, говорится в докладе.
Министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране в 19:30.
ВС Азербайджана пресекли проведение незаконных инженерных работ армянскими НВФ в Карабахе
Азербайджан в 2022г введет в строй новый таможенный пост на границе с Россией
Алиев рассчитывает на плодотворное сотрудничество со Штайнмайером для расширения отношений между Баку и Берлином
Названы ведущие церемонии вручения Оскара
В Азербайджане суточный рост заражений COVID-19
Мировые продажи полупроводников в 2021г впервые превысили $500 млрд
Джонсон призвал Европу сократить зависимость от энергоносителей из РФ
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Агджабединском районе страны
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Агдамском районе страны
Совбез ООН обсудит перспективы подключения ОДКБ к миротворческой деятельности Всемирной организации
Байден и Макрон обсудили недавние контакты с президентами РФ и Украины - Белый дом
Байден заявляет, что США ещё предстоит проверить, отводит ли РФ войска от Украины
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Депозит в AccessBank: до 11% годовых
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров