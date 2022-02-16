Цены на нефть умеренно снижаются после резкого падения накануне

Цены на нефть умеренно снижаются в ходе торговой сессии в среду после резкого падения по итогам предыдущих торгов.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 в среду составляет $93,16 за баррель, что на $0,12 (0,13%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на $3,2 (3,32%) - до $93,28 за баррель, продемонстрировав самый существенный однодневный спад с конца ноября.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $92,04 за баррель, что на $0,03 (0,03%) ниже итогового значения предыдущей сессии. Во вторник стоимость этих контрактов упала на $3,39 (3,6%), до $92,07 за баррель, максимально с начала года.

В центре внимания трейдеров остается конфликт России и Запада вокруг Украины. Трейдеры по-прежнему видят серьезные риски для рынка в случае эскалации конфликта вокруг Украины.

Министерство обороны РФ во вторник сообщило, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в пункты базирования. Ранее США, другие страны НАТО и Украина заявляли о концентрации российских войск у украинской границы и утверждали, что Россия готовит вторжение.

Тем временем доклад Американского института нефти (API), показавшим снижение резервов топлива в США. Запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 1,1 млн баррелей, говорится в докладе.

Министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране в 19:30.