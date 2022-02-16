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Дальнее зарубежье 16.02.2022 13:37

Moderna проведет исследование эффективности новой вакцины при штамме COVID-19 омикрон в Британии

Около 3 тыс. человек примут участие в исследовании эффективности новой вакцины компании Moderna при заражении штаммом коронавируса COVID-19 "омикрон", сообщает в среду Sky News.

Исследование начнется на этой неделе, оно будет проводиться при больнице Святого Георгия в Лондоне.

"Я хочу, чтобы эта страна была лучшим местом в мире для запуска клинических испытаний. Я призываю всех, кто может принять участие в этом жизненно-важном исследовании, сделать это и сыграть свою роль в защите страны на долгие годы, пока мы учимся жить с коронавирусом", - заявил министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид.

Половина из примерно 3 тыс. человек, которые примут участие в исследовании, получат дозу разработанной ранее "бустерной" вакцины Moderna, тогда как другая половина получит новую вакцину, содержащую генетический материал для борьбы со штаммом "омикрон".

Ожидается, что всего в исследовании примут участие до 29 больниц по всей территории Великобритании.

Moderna уже начала испытания новой вакцины в США. Компания Pfizer также собирается начать клинические испытания собственной вакцины, нацеленной на борьбу с "омикроном".

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