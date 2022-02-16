В Германии могут отменить большинство коронавирусных ограничений к 20 марта

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и главы правительств федеральных земель Германии, как ожидается, рассмотрят предложения о снятии большинства ограничений из-за COVID-19 к 20 марта, сообщает агентство Associated Press.
В последние несколько дней в Германии начала снижаться заболеваемость коронавирусом, однако в целом она по-прежнему держится на относительно высоком уровне по сравнению с показателями, зафиксированными до волны штамма "омикрон".
Ряд европейских стран ранее уже начал смягчать ограничения, введенные ранее для сдерживания распространения коронавируса.
Согласно порталу Worldometers, за время пандемии в ФРГ зафиксировали более 12,7 млн случаев COVID-19, более 120 тыс. из них имели летальный исход.
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