Вопрос о сложении депутатских полномочий Назарбаевой может быть инициирован после ее отпуска - представитель правящей в Казахстане партии

Вопрос о сложении полномочий депутата мажилиса парламента Казахстана Дариги Назарбаевой может быть поднят после ее выхода на работу, заявил депутат мажилиса от правящей партии "Nur Otan" Айдос Сарым.

"Я думаю, сейчас она находится на больничном, она, как минимум, должна выйти на работу, участвовать в заседаниях фракции, и потом это будет обсуждаться", - сказал Сарым в кулуарах мажилиса, отвечая на вопрос журналиста о том, будет ли партия Nur Otan инициировать отставку Назарбаевой.

При этом он отметил, что какие-либо решения в отношении депутатского мандата Назарбаевой будут приниматься после ее выхода на работу.

"Знаете, во всем мире же так, если ты член какой-то партии, его работа, деятельность вызывает вопросы закономерные, то, наверное, если он действительно уважает партию, ценит партию, он должен принимать какие-либо политические решения, либо их принимают за нее. Это мировая практика, это не только Казахстана касается. Поэтому, давайте дождемся, чтобы она вышла на работу", - добавил он.

Ранее он высказывал мнение, что Назарбаева должна подать в отставку.

В свою очередь вице-спикер мажилиса Павел Казанцев, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что отпуск без содержания, в котором в данное время находится Назарбаева, по срокам не регламентирован.

Старшая дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига Назарбаева не появлялась на публике ни во время, ни после трагических январских событий в Казахстане. Второй месяц она не посещает заседания нижней палаты, депутатом которой является.

12 января в мажилисе сообщали, что депутат Назарбаева не присутствует на заседаниях по болезни, находится на больничном. 1 февраля ее помощница сообщала СМИ, что Назарбаева проходит реабилитацию в Нур-Султане после перенесенной коронавирусной инфекции. 9 февраля в мажилисе сообщили, что депутат Назарбаева взяла отпуск "без содержания".

После передачи 28 января председательства в партии власти Nur Otan от Нурсултана Назарбаева президенту Касым-Жомарту Токаеву съезд исключил ее из состава политического совета партии и, соответственно, бюро политсовета.