Мишель инициирует донорскую конференцию в поддержку Украины

Президент Европейского совета Шарль Мишель выступил с инициативой проведения конференции доноров в поддержку Украины.

Соответствующее заявление он сделал в среду в Страсбурге, выступая на пленарном заседании в рамках обсуждения европейской безопасности и ситуации вокруг Украины.

Отметив инициативу Европейской комиссии предоставить Киеву 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи, Мишель выразил уверенность, что необходимо сделать больше.

"Поэтому я хотел бы инициировать в тесном сотрудничестве с Украиной и ЕС конференцию доноров, чтобы можно было поддерживать твердую экономическую ситуацию в Украине, которая под угрозой от этой ситуации", - заявил он.

Мишель заверил украинцев, что "ЕС не оставит их без поддержки". При этом президент Европейского совета заверил, что Брюссель выступает в поддержку дипломатии и переговоров.