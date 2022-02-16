Мишель инициирует донорскую конференцию в поддержку Украины

Президент Европейского совета Шарль Мишель выступил с инициативой проведения конференции доноров в поддержку Украины.
Соответствующее заявление он сделал в среду в Страсбурге, выступая на пленарном заседании в рамках обсуждения европейской безопасности и ситуации вокруг Украины.
Отметив инициативу Европейской комиссии предоставить Киеву 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи, Мишель выразил уверенность, что необходимо сделать больше.
"Поэтому я хотел бы инициировать в тесном сотрудничестве с Украиной и ЕС конференцию доноров, чтобы можно было поддерживать твердую экономическую ситуацию в Украине, которая под угрозой от этой ситуации", - заявил он.
Мишель заверил украинцев, что "ЕС не оставит их без поддержки". При этом президент Европейского совета заверил, что Брюссель выступает в поддержку дипломатии и переговоров.
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