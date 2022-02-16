Аэропорты Азербайджана в январе увеличили пассажиропоток в 4 раза

Пассажиропоток международных аэропортов Азербайджана в январе 2022 года составил 290 тыс. человек, что более, чем в 4 раза превысило показатель января прошлого года, говорится в сообщении ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL).

«На положительной тенденции (увеличения пассажиропотока - ИФ) сказалось поэтапное смягчение ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19, а также увеличение числа стран, с которыми Азербайджан открыл воздушные границы. Однако, пассажиропоток все еще остается ниже допандемийного показателя января 2020 года, когда в указанный период он составил 395 тыс. человек», - отмечается в информации.

Из указанного числа пассажиров 233 тыс. человек или 80% всех пассажиров в январе обслужено в Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку. При этом, базовые авиаперевозчики воздушной гавани Баку в январе перевезли: авиакомпания AZAL - 91 тыс. пассажиров (39,1% всего пассажиропотока), лоукостер Buta Airways – 28 тыс. человек (12,1% всего пассажиропотока).

В январе в Международный аэропорт Гейдар Алиев осуществляли полеты 23 пассажирские авиакомпании.

Авиаперевозчики выполняют полеты из Азербайджана в Турцию, Россию, ОАЭ, Грузию, Украину, Беларусь, Катар, Израиль, Германию, Великобританию, Кувейт, Бахрейн и Саудовскую Аравию.

В Азербайджане в настоящее время функционируют 6 международных аэропортов в различных регионах страны.

Суммарно международные аэропорты Азербайджана за 2021 год обслужили 2,93 млн пассажиров, что в два раза больше показателя 2020 года.

Н.Аббасова