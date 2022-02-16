Песков о высказываниях Столтенберга об отсутствии признаков деэскалации близ границы Украины: у НАТО имеются проблемы в системе оценки ситуации

НАТО испытывает проблемы с адекватной оценкой ситуации на границе РФ и Украины, заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Во время общения с журналистами его попросили прокомментировать высказывание генсека НАТО Йенса Столтенберга, который заявил, что альянс пока не видит признаков деэскалации и отвода российских войск от границы с Украиной, и пока наблюдает там лишь увеличение концентрации военных РФ.

"Определенный, наверное, гандикап присутствует в системе оценки ситуации, положения дел у НАТО. Это, наверняка, не даёт возможность представителям НАТО трезво оценивать ситуацию. Проблемы имеются в системе оценки ситуации", - сказал Песков.