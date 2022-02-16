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СНГ 16.02.2022 13:48

Путин не собирается по примеру Байдена выступать с обращением к миру и американцам, поскольку это неразумно - Песков

Президент РФ Владимир Путин не планирует выступать с обращением к миру и американскому народу по аналогии с соответствующим обращением президента США Джо Байдена, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент постоянно разъясняет всему миру, а за последнюю неделю - несколько раз. Отвечая на вопросы, он весьма исчерпывающе излагал позицию РФ", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Он добавил: "А объяснять всему миру, почему Россия не делает то, что от нее информационно фактически требуют США и европейские столицы, наверное, было бы неразумно".

Представитель Кремля уточнил, что имеет в виду пояснения Москвы "почему Россия не нападает на Украину".

На реплику журналистов, не целесообразно ли ответное обращение Путина к американцам, Песков в шутливой форме отреагировал: "О чем - с призывом не нападать на Канаду?"

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