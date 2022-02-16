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СНГ 16.02.2022 13:50

DDOS-атака на домен госресурсов Украины длилась более 5 часов с украинских и зарубежных IP-адресов

DDOS-атака (Distributed Denial of Service, распределенная атака типа "отказ в обслуживании") на систему доменных имен (DNS) государственных ресурсов Украины (домен gov.ua), начавшаяся 15 февраля 2022 года, длилась более пяти часов.

"Атака началась 15 февраля в 20:21 и продолжалась более пяти часов. Ее мощность превышала 150 Gbps. Источником атаки были как зарубежные, так и украинские IP-адреса. Специалисты реестра домена .UA компании "Хостмастер" ввели в работу резервные серверы, что позволило поддержать работоспособность доменной системы", - отмечается в сообщении, опубликованном на сайте "Хостмастера" в среду.

При атаке фиксировалась также повышенная нагрузка на DNS-серверах, обеспечивающих работу доменов com.ua и org.ua.

В настоящее время система доменных имен работает стабильно, специалисты компании "Хостмастер" мониторят ситуацию.

По информации Госслужбы спецсвязи и защиты информации, 15 февраля также были совершены DDOS-атаки на некоторые государственные ресурсы, размещенные в домене gov.ua.

Публичный домен gov.ua предназначен для размещения сайтов органов государственной власти Украины. В данный момент в домене насчитывается 4,7 тыс. доменных имен.

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