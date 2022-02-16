Путин и Лукашенко могут провести телефонный разговор до конца недели - Песков

Очередные контакты между президентом РФ Владимиром Путиным и его белорусским коллегой Александром Лукашенко, скорее всего, состоятся до конца недели, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
На соответствующий вопрос журналистов о планируемом в пятницу разговоре двух лидеров Песков ответил: "Мы рассчитываем, что до конца недели эти контакты состоятся".
На уточняющий вопрос, какие вопросы собираются обсудить главы РФ и Белоруссии, представитель Кремля ответил: "Мы сообщим вам своевременно".
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