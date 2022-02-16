SIF и Российская корпорация по развитию МСП подпишут план действий по перспективам сотрудничества

Фонд развития предпринимательства (SIF) Азербайджана и Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства России подготовили совместный план действий по перспективам сотрудничества.

«В настоящее время «План действий» сторонами согласован и ожидается его утверждение в 2022 году», - сообщили Интерфакс-Азербайджан в SIF.

В SIF также сообщили, что ранее планировалось подписание меморандума о сотрудничестве в сфере МСП между двумя структурами. «Но в связи с пандемией коронавируса подписание документа отложено на неопределенный срок», - подчеркнули в фонде.

Б.Рустамбеков