Лавров упрекнул Запад в отсутствии воспитания из-за попыток диктовать России, как себя вести

"Истерия" Запада относительно якобы готовящегося вторжения России в Украину вызывает недоумение, а его попытки диктовать Москве, как себя вести, - признак отсутствия воспитания, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В том, что касается вашего наблюдения за продолжающейся "истерией", конечно, нас это сильно, я бы не сказал забавляет, но вызывает недоумение, глубокое недоумение", - сказал он в среду на пресс-конференции в Москве по итогам российско-бразильских переговоров в формате "2+2".
По словам Лаврова, "что бы мы ни делали на своей территории, Запад считает себя вправе втолковывать нам, как мы должны себя вести". "Ну, это элементарное отсутствие воспитания", - подчеркнул он.
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