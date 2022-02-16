В Минске надеются на скорое восстановление автомобильного сообщения между Белоруссией и Россией

Вопрос открытия автомобильного сообщения с Россией уже давно мог бы быть решензаявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей на пресс-конференции в среду в Минске.

"Мы постоянно поднимаем вопрос об открытии автомобильного сообщения, но наши коллеги ссылаются на сложную эпидемическую обстановку у них и у нас. К сожалению, пока этот вопрос не движется. Мы считаем, что этот вопрос уже давно мог бы быть решен", - сообщил глава МИД Белоруссии.

Он отметил, что эта тема по инициативе белорусской стороны постоянно поднимается на встречах различного уровня, однако пока безрезультатно.

"Мы надеемся, что в ближайшем будущем нам все-таки удастся сделать так, чтобы граждане наших стран спокойно проезжали автомобильным транспортом и в Беларусь, и в Россию", - сказал Макей.