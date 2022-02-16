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СНГ 16.02.2022 18:03

В Минске надеются на скорое восстановление автомобильного сообщения между Белоруссией и Россией

Вопрос открытия автомобильного сообщения с Россией уже давно мог бы быть решензаявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей на пресс-конференции в среду в Минске.

"Мы постоянно поднимаем вопрос об открытии автомобильного сообщения, но наши коллеги ссылаются на сложную эпидемическую обстановку у них и у нас. К сожалению, пока этот вопрос не движется. Мы считаем, что этот вопрос уже давно мог бы быть решен", - сообщил глава МИД Белоруссии.

Он отметил, что эта тема по инициативе белорусской стороны постоянно поднимается на встречах различного уровня, однако пока безрезультатно.

"Мы надеемся, что в ближайшем будущем нам все-таки удастся сделать так, чтобы граждане наших стран спокойно проезжали автомобильным транспортом и в Беларусь, и в Россию", - сказал Макей.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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