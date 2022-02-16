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СНГ 16.02.2022 21:01

В Алматы решили восстановить разгромленную резиденцию президента Казахстана

В Алматы здание резиденции президента Казахстана, разгромленное и сожженное в ходе январских беспорядков, будет восстановлено до конца текущего года, сообщила пресс-служба Управления делами президента (УДП).

По данным УДП, 5-6 января в ходе массовых беспорядков на первом этаже резиденции сгорел и взорвался автомобиль, загнанный туда погромщиками. Столб огня, поднявшись вверх, расплавил стальные конструкции верхних этажей. Уничтожены все системы жизнеобеспечения. Самым опасным является повреждение несущих конструкций второго этажа. Этот факт ставил под вопрос дальнейшую жизнеспособность здания.

Однако в ходе технического обследования, которое проводит Казахстанский многопрофильный институт реконструкции и развития, эксперты установили, что "замена несущих конструкций все же возможна без ущерба для безопасности и сейсмоустойчивости", говорится в распространенной в среду информации.

Помощь по восстановительным работам в резиденции на безвозмездной основе предложил целый ряд компаний.

"Разработчик проекта - французская компания Inter Art Etudes - обратилась в УДП с предложением безвозмездно проконсультировать по вопросам восстановления здания", - отмечается в сообщении.

В настоящее время в резиденции восстановлено ограждение, завершаются работы по ликвидации последствий взрыва и погромов. Проводится техническое обследование повреждений.

"Восстановительные работы необходимо завершить до конца года", - отмечается в сообщении.

Между тем в УДП отметили, что они располагают "единственным зданием в Алматы для обеспечения мероприятий с участием главы государства во время его пребывания в городе".

"В связи с этим управление делами президента не рассматривает изменение имеющегося функционального назначения здания", - отмечается в сообщении.

Резиденция президента в Алматы имеет специальную планировку, предназначенную для проведения официальных государственных мероприятий. В ней имеются кабинеты небольших площадей и большие зальные пространства. Такая планировка не представляется пригодной для организации иных процессов. Здание резиденции является памятником истории и культуры республиканского значения, указывается в сообщении.

В начале января мирные митинги, начавшиеся в городе Жанаозене на западе Казахстана, переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. В ряде регионов начались погромы, нападения на административные здания, отделения полиции, магазины. Больше всего пострадал самый крупный город республики - Алматы.

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