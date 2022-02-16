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ТЭК 16.02.2022 20:34

Президент Бразилии рассчитывает на сотрудничество с Россией в нефтяном и газовом секторе

Россия и Бразилия имеют хорошие перспективы для сотрудничества, в том числе в области обороны, нефти и газа, заявил президент Бразилии Жаир Болсонару.

"Мы испытываем чувство солидарности с Россией. У нас имеются хорошие перспективы для сотрудничества в разных областях, в частности, в области обороны, нефти, газа, сельского хозяйства", - сказал он в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я уверен, что этот визит в Москву - сигнал для всего мира о том, что наши двусторонние отношения имеют хорошие перспективы", - добавил он.

Болсонару поблагодарил Путина за то, что в прошлом году он помиловал гражданина Бразилии.

"Мы готовы к сотрудничеству. Я бы хотел выразить уверенность, что эта встреча будет весьма продуктивной", - сказал он.

В прошлом году Путин помиловал гражданина Бразилии Робсона Оливейру, который был арестован в 2019 году при попытке провоза запрещенного в России лекарственного препарата гидрохлорида метадона. Оливейру был признан виновным в контрабанде наркотиков, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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