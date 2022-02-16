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Дальнее зарубежье 16.02.2022 16:55

США наращивают возможности глобальной системы ПРО в Европе - Совбез РФ

В Совете безопасности РФ заявили, что США поддерживают в готовности к применению тактическое ядерное оружие.

"В готовности к применению поддерживается тактическое ядерное оружие, а также наращиваются возможности европейского сегмента глобальной системы ПРО США", - заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов в интервью "Российской газете".

Он отметил, что за последние семь лет произошло существенное увеличение состава и боевых возможностей американской группировки войск (сил): численность сухопутных войск США в Европе возросла на 30%, количество бронетехники - в четыре раза.

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