США наращивают возможности глобальной системы ПРО в Европе - Совбез РФ

В Совете безопасности РФ заявили, что США поддерживают в готовности к применению тактическое ядерное оружие.
"В готовности к применению поддерживается тактическое ядерное оружие, а также наращиваются возможности европейского сегмента глобальной системы ПРО США", - заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов в интервью "Российской газете".
Он отметил, что за последние семь лет произошло существенное увеличение состава и боевых возможностей американской группировки войск (сил): численность сухопутных войск США в Европе возросла на 30%, количество бронетехники - в четыре раза.
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