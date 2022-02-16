Суд ЕС отклонил иск Венгрии и Польши к институтам Евросоюза, теперь их могут лишить выплат за нарушение принципов верховенства права

Суд ЕС постановил, что Евросоюз имеет право приостановить дотационные выплаты государствам-членам, если те нарушают принципы верховенства права, таким образом был отклонен иск Венгрии и Польши к брюссельским институтам союза.
"Суд полностью отклоняет иски Венгрии и Польши... Европейский союз должен иметь возможность защищать демократические ценности в пределах своих полномочий", - говорится в заявлении суда ЕС, распространенном в среду.
Постановление суда позволяет Еврокомиссии обсудить и принять решение о приостановке выплат, крупными получателями которых являются Венгрия и Польша, что существенно содействует их экономическому развитию.
Эти новые члены ЕС в течение многих лет подвергались критике органов ЕС. Будапешт и Варшаву обвиняли в том, что они подрывают независимость судебной системы и СМИ, нарушают некоторые другие демократические принципы. ЕС обнаружил, что не может изменить политический курс этих двух стран, и решил прибегнуть к финансовым рычагам.
"Суд уточняет, во-первых, что соблюдение этих ценностей не может быть сведено к обязательству, которое государство-кандидат должно выполнить, чтобы вступить в ЕС, и может игнорировать после вступления", - говорится в сообщении суда.
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