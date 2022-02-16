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ТЭК 16.02.2022 23:03

Минфин: рекордные доходы Газпрома уравновешиваются огромными расходами по газификации

"Газпром" на фоне рекордных доходов от конъюнктуры мировых цен несет повышенные инвестиционные обязательства. На данный момент Минфин не рассматривает возможности повышения налоговой нагрузки на концерн, заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

Он согласился, что газовая отрасль действительно получает сверхдоходы: "По газу видим сверхдоходы. Видите, какая штука, есть спотовые цены и контрактные. И здесь не так все линейно, как по металлургам, первое".

В 2021 году спотовая цена в Европе (контракт "на день вперед" на TTF на закрытие) торговался от $198 до $2138 за тысячу кубометров. При этом цена экспорта "Газпрома" в дальнее зарубежье выросла с $194 в первом квартале до $580 за тысячу кубометров в четвертом.

Силуанов продолжил: "Второе, во всяком случае, по газу у нас не было принято решение в прошлом году, и мы считаем, что в этом вопросе нужно быть очень аккуратными, чтобы, во-первых, у "Газпрома" были необходимые ресурсы для выполнения программы по газификации - затратная тема. И считаем, что если и обсуждать этот вопрос, то обсуждать его необходимо с компанией. Пока в наших планах на сегодня каких-либо предложений по изменению НДПИ на газ не готовится", - заверил он.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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