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Макроэкономика 16.02.2022 16:48

Ввод в строй жилья в Азербайджане в январе увеличился на 11%, капвложения сократились на 5,6%

Общая площадь жилья, сданного в эксплуатацию в Азербайджане в январе 2022 года, составила 150,2 тыс. кв. метров, что на 11,3% больше показателя января 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

По данным статистики, капвложения в жилищное строительство составили 58,2 млн манатов (спад на 5,6%).

Как сообщалось ранее, общая площадь жилья, сданного в эксплуатацию в Азербайджане в 2021 году, составила 1 млн 988,9 тыс. кв. метров, что на 61,9% меньше показателя 2020 года. За 2021 год капвложения в жилищное строительство составили 1 млрд 29,5 млн манатов (спад на 27,8%).

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ЖИЛЬЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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