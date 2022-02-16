Запад перенасыщает Украину вооружением и подталкивает ее к войне в Донбассе - Совбез РФ

Поставками вооружения Украине западные страны могут подтолкнуть Киев к силовому решению проблемы Донбасса, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.

"Когда в регионе сконцентрировано такое количество вооруженных сил и военной техники бывает достаточно одного случайного выстрела, чтобы вооруженный конфликт вспыхнул с новой силой", - сказал он в интервью "Российской газете".

"Насыщение, а точнее перенасыщение Украины различными видами вооружений, к сожалению, могут вызвать у некоторых руководителей военного ведомства этой страны, а также представителей националистических группировок, находящихся в районах, граничащих с Луганской и Донецкой республиками, иллюзию "непобедимости" и подтолкнуть их к провоцированию открытого военного столкновения", - заявил Попов.

"Снабжение рядом западных стран армии Украины так называемыми "оборонительными" вооружениями демонстрирует пренебрежительное отношение этих государств к жизням рядовых украинцев, находящихся по обе стороны конфликта на востоке страны", - заявил Попов.