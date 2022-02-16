Путин 18 февраля обсудит с Лукашенко вопросы стратегического союзничества и европейской безопасности - Кремль

Президент РФ Владимир Путин 18 февраля проведет в Москве переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщила пресс-служба Кремля. "Планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также актуальные проблемы европейской безопасности", - говорится в сообщении.

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