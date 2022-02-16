Производство томатов в теплицах Азербайджана в 2021г увеличилось на 19%

В Азербайджане в 2021 году объем томатов, выращенных в теплицах, составил 343,106 тыс. тонн, что на 18,9% выше показателя 2020 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

В 2021 году в Азербайджане насчитывалось 3 217 теплиц (спад на 1,8%) общей площадью 1,7 тыс. га (рост на 13,3%).

В теплицах в 2021 году также было выращено 23,015 тыс. тонн огурцов (рост на 41,4%), 4,576 тыс. тонн баклажанов (спад на 17%), 572,7 тонн перцев (рост на 63,6%), 338,6 тонн грибов (спад на 29,2%), 33,5 тонны лука (спад на 16,7%), 22 тонны фасоли (рост в 6,1 раза), 16,6 тонны капусты (спад в 2,2 раза), 2,4 тонны чеснока (спад в 2,3 раза) и 91,9 тонны клубники (рост на 7,2%).

В 2021 году больше всего овощей выращивали в теплицах в Шамкирском, Абшеронском, Сальянском, Самухском, Кюрдамирском, Товузском, Гаджигабульском и Сабирабадском районах страны, а также в Хазарском и Сабунчинском районах Баку.

По данным статистики, в январе 2022 года в теплицах было собрано 20,2 тыс. тонн овощей.

Х.Насирзаде