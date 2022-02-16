Фон дер Ляйен обещает применять финансовые санкции к членам ЕС, нарушающим демократические принципы

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен приветствовала постановление Суда ЕС, позволяющее Брюсселю использовать финансовые рычаги воздействия на членов союза за нарушения демократических принципов.

"Я приветствую эти решения, поддерживающие позиции, которую Еврокомиссия, Европейский парламент, Совет ЕС и десять государств-членов защищали в ходе процесса", - заявила она в среду сразу после публикации заявления суда.

Суд отклонил иск Польши и Венгрии, подтвердив действительность Регламента об общих условиях, который регулирует дотационные выплаты государствам-членам ЕС из союзного бюджета.

Польша и Венгрия находятся в последние годы под огнем критики институтов ЕС и многих стран-членов за отход от европейских ценностей и демократических принципов, прежде всего нарушение независимости правосудия и СМИ, ущемление гражданских прав и свобод. В иске в Суд ЕС правительства двух стран попытались оспорить увязывание финансовых выплат из бюджета ЕС с внутренней политикой суверенных государств-членов.

"Суд поддерживает законность этого важного инструмента, который позволяет нам лучше защищать бюджет ЕС и финансовые интересы Союза от нарушений принципов верховенства права", - подчеркнула глава ЕК.

"Теперь Комиссия тщательно проанализирует обоснование решений и их возможное влияние на дальнейшие шаги, которые мы предпримем в соответствии с Регламентом, - сообщила она. - В ближайшие недели мы примем руководящие принципы, дополнительно разъясняющие применение этого механизма на практике".

Фон дер Ляйен пообещала "действовать решительно" в случаях невыполнения условий Регламента отдельными государствами-членами ЕС.