Главы МИД G7 планируют экстренную встречу по ситуации вокруг Украины

Главы МИД стран G7 рассчитывают в ближайшие выходные провести в ФРГ экстренную встречу по ситуации вокруг Украины, чтобы подтвердить единую позицию "Большой семерки" по этой проблеме, сообщило агентство "Киодо" со ссылкой на источники.
Отмечается, что в повестке встречи будут санкции, которые планируется применить против РФ в случае ее вторжения на Украину. Заседание министров запланировано "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 18 по 20 февраля.
По данным "Киодо", Японию на встрече будет представлять глава МИД Ёсимаса Хаяси. При этом в среду министр заявил в парламенте, что Япония будет координировать с G7 действия в отношении Украины, включая возможные новые санкции против России.
Также, по данным источников "Киодо", Хаяси рассчитывает провести отдельные двусторонние переговоры со своими коллегами по вопросу того, как снизить напряженность вокруг Украины.
В среду, напоминает агентство, премьер-министр Японии Фумио Кисида провел телефонные переговоры со своим британским коллегой Борисом Джонсоном. Стороны согласились, что для Токио и Лондона является неприемлемым одностороннее изменение силой статуса-кво Украины. Кроме того, накануне Кисида провел переговоры по телефону по отдельности с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
В последние недели США, другие страны НАТО и Киев неоднократно заявляли о концентрации войск РФ у границы Украины и угрозе российского вторжения в соседнюю страну. Россия последовательно опровергала эти утверждения.
Министерство обороны России во вторник сообщило, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в пункты базирования. Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о готовности России продолжать диалог с Западом.
В ВС Азербайджана проведена внезапная проверка боеготовности
Баку призывает страны-члены ООН пресекать кампании по незаконному сбору средств армянской диаспорой – МИД Азербайджана
Рост цен на нефть до $100/барр. может склонить нефтекомпании США к отказу от ограничений на добычу
SOCAR увеличила в январе производство автобензина на 41%, дизеля – сократила на 1%
Производство томатов в теплицах Азербайджана в 2021г увеличилось на 19%
Бангкок официально сменит название на Крунг Тхеп Маха Накхон
NASA выведет на орбиту пять космических обсерваторий в течение следующих десяти лет
Заболеваемость COVID-19 в мире за прошедшую неделю упала на 19% - ВОЗ
Джонсон призвал Европу сократить зависимость от энергоносителей из РФ
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Агджабединском районе страны
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Агдамском районе страны
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Банк Республика будет размещать облигации на сумму 15 миллионов манатов с доходностью 8,5%
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров