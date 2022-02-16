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СНГ 16.02.2022 17:39

Главы МИД G7 планируют экстренную встречу по ситуации вокруг Украины

Главы МИД стран G7 рассчитывают в ближайшие выходные провести в ФРГ экстренную встречу по ситуации вокруг Украины, чтобы подтвердить единую позицию "Большой семерки" по этой проблеме, сообщило агентство "Киодо" со ссылкой на источники.

Отмечается, что в повестке встречи будут санкции, которые планируется применить против РФ в случае ее вторжения на Украину. Заседание министров запланировано "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 18 по 20 февраля.

По данным "Киодо", Японию на встрече будет представлять глава МИД Ёсимаса Хаяси. При этом в среду министр заявил в парламенте, что Япония будет координировать с G7 действия в отношении Украины, включая возможные новые санкции против России.

Также, по данным источников "Киодо", Хаяси рассчитывает провести отдельные двусторонние переговоры со своими коллегами по вопросу того, как снизить напряженность вокруг Украины.

В среду, напоминает агентство, премьер-министр Японии Фумио Кисида провел телефонные переговоры со своим британским коллегой Борисом Джонсоном. Стороны согласились, что для Токио и Лондона является неприемлемым одностороннее изменение силой статуса-кво Украины. Кроме того, накануне Кисида провел переговоры по телефону по отдельности с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

В последние недели США, другие страны НАТО и Киев неоднократно заявляли о концентрации войск РФ у границы Украины и угрозе российского вторжения в соседнюю страну. Россия последовательно опровергала эти утверждения.

Министерство обороны России во вторник сообщило, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в пункты базирования. Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о готовности России продолжать диалог с Западом.

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