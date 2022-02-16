Баку призывает страны-члены ООН пресекать кампании по незаконному сбору средств армянской диаспорой – МИД Азербайджана

Генассамблея и Совбез ООН приняли в качестве официального документа отчет «О неправомерном использовании Арменией некоммерческих и благотворительных организаций с целью коррупции, отмывания денег и финансирования терроризма», подготовленный министерством иностранных дел Азербайджана.
В заявлении МИД Азербайджана отмечается, что в отчете указано, что во время и после 44-дневной войны в Карабахе осенью 2020 года правительство Армении организовало незаконные псевдоблаготворительные кампании по сбору средств под видом гуманитарной помощи через действующие во многих странах армянские диаспорские организации с использованием международных платежных систем, а собранные в рамках данных кампаний средства были направлены на финансирование террористической деятельности против мирного населения на суверенных территориях Азербайджана.
МИД подчеркивает, что таким образом, армянские диаспорские организации в 73 странах собрали пожертвований на сумму свыше $170 млн, из которых $110 млн были перечислены в госбюджет Армении для покрытия военных расходов армянской стороны.
Ведомство отмечает, что аналогичные кампании по сбору средств осуществляются армянскими диаспорами и после подписания трехстороннего заявления лидерами Азербайджана, Армении и РФ 10 ноября 2020 года.
«Подобные действия против территориальной целостности и суверенитета Азербайджанской Республики, а также осуществление незаконных финансовых потоков на азербайджанские территории являются грубым нарушением национального законодательства не только Азербайджана, но и стран, в которых зарегистрированы соответствующие армянские диаспорские организации, а также международных обязательств по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма», - отметили во внешнеполитическом ведомстве.
МИД Азербайджана призывает все страны-члены ООН предотвратить такую незаконную деятельность структур, направленную против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.
«Призываем все государства-члены ООН принять эффективные меры противодействия в рамках своих международных обязательств организациям, зарегистрированным на их территории и занимающимся такой незаконной деятельностью против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана», - подчеркивается в заявлении.
Э.Шафиев
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