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Оборона 16.02.2022 18:01

В ВС Азербайджана проведена внезапная проверка боеготовности

В воинских частях и соединениях Сухопутных войск Минобороны Азербайджана, в том числе Военно-Морских Сил, была проведена внезапная проверка состояния боеготовности подразделений, сообщили в оборонном ведомстве.

«В ходе проверок были уточнены задачи танковых подразделений, поднятых по сигналу «Тревога» и выведенных в назначенный район. Были заслушаны рапорты спецназа ВМС и экипажей военных кораблей об оперативной обстановке в азербайджанском секторе Каспийского моря и боевых задачах по защите инфраструктуры стратегического назначения», - говорится в информации министерства обороны Азербайджана.

Основной целью проведения проверок являлось совершенствование навыков слаженного приведения подразделений рода войск в состояние боеготовности, а также умений командного состава оценивать обстановку в соответствии со сложившимися условиями и принимать оперативные решения.

Э.Шафиев

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, ВС, ПОДГОТОВКА


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