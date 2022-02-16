В ВС Азербайджана проведена внезапная проверка боеготовности

В воинских частях и соединениях Сухопутных войск Минобороны Азербайджана, в том числе Военно-Морских Сил, была проведена внезапная проверка состояния боеготовности подразделений, сообщили в оборонном ведомстве.

«В ходе проверок были уточнены задачи танковых подразделений, поднятых по сигналу «Тревога» и выведенных в назначенный район. Были заслушаны рапорты спецназа ВМС и экипажей военных кораблей об оперативной обстановке в азербайджанском секторе Каспийского моря и боевых задачах по защите инфраструктуры стратегического назначения», - говорится в информации министерства обороны Азербайджана.

Основной целью проведения проверок являлось совершенствование навыков слаженного приведения подразделений рода войск в состояние боеготовности, а также умений командного состава оценивать обстановку в соответствии со сложившимися условиями и принимать оперативные решения.

Э.Шафиев