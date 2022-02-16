Талибы обещают позволить афганским девочкам обучаться в учебных заведениях - представительство ЕС

Представители движения «Талибан» на переговорах с делегацией Евросоюза обещали обеспечить возможность обучения девочек в школах и университетах, сообщил в среду вечером посол и глава представительства ЕС в Афганистане Андреас фон Брандт.
«Делегация во главе с министром иностранных дел Муттаки обязалась позволить открытие школьного и университетского образования для студентов мужского и женского пола, уважать действующую конституцию и законы и адаптировать конституцию только в консультативном процессе со всеми слоями общества», - написал фон Брандт в твиттер.
По его словам, талибы также обещали обеспечить реализацию прав женщин, в том числе права на наследование.
Кроме того, он отметил, что на переговорах были подчеркнуты обязательства Афганистана в области прав человека, борьбы с терроризмом, гуманитарной помощи, также была выражена глубокая озабоченность в связи с недавними произвольными задержаниями и запугиваниями.
Переговоры делегации Европейского Союза с представителями «Талибан» в столице Катара - Дохе начались во вторник.
Делегация движения во главе с исполняющим обязанности министра иностранных дел мавлави Амир Ханом Муттаки прибыла в Катар в понедельник вечером.
«Делегация примет участие в совместной встрече с представителями стран Персидского залива в стране, а также с делегацией Европейского Союза и дипломатических миссий, действующих из Катара», - говорилось в сообщении пресс-службы МИД Афганистана.
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