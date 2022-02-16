Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9292 RUR   0.0226 GBR   2.3027 TRY   0.125

Цена на нефть

15.02 $/bbl +/- WTI 92.07 -3.39 Brent 93.28 -3.20

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 16.02.2022 20:05

Талибы обещают позволить афганским девочкам обучаться в учебных заведениях - представительство ЕС

Представители движения «Талибан» на переговорах с делегацией Евросоюза обещали обеспечить возможность обучения девочек в школах и университетах, сообщил в среду вечером посол и глава представительства ЕС в Афганистане Андреас фон Брандт.

«Делегация во главе с министром иностранных дел Муттаки обязалась позволить открытие школьного и университетского образования для студентов мужского и женского пола, уважать действующую конституцию и законы и адаптировать конституцию только в консультативном процессе со всеми слоями общества», - написал фон Брандт в твиттер.

По его словам, талибы также обещали обеспечить реализацию прав женщин, в том числе права на наследование.

Кроме того, он отметил, что на переговорах были подчеркнуты обязательства Афганистана в области прав человека, борьбы с терроризмом, гуманитарной помощи, также была выражена глубокая озабоченность в связи с недавними произвольными задержаниями и запугиваниями.

Переговоры делегации Европейского Союза с представителями «Талибан» в столице Катара - Дохе начались во вторник.

Делегация движения во главе с исполняющим обязанности министра иностранных дел мавлави Амир Ханом Муттаки прибыла в Катар в понедельник вечером.

«Делегация примет участие в совместной встрече с представителями стран Персидского залива в стране, а также с делегацией Европейского Союза и дипломатических миссий, действующих из Катара», - говорилось в сообщении пресс-службы МИД Афганистана.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АФГАНИСТАН, ЖЕНЩИНЫ, ОБУЧЕНИЕ


Похожие новости


Талибы запретили женщинам путешествовать в одиночку Признание правительства талибов будет зависеть и от ситуации с правами афганских женщин, считает Матвиенко Девочки в будущем смогут вернуться в школы в Афганистане Участницы женской сборной Афганистана по футболу переехали в Пакистан Талибы запретили женщинам заниматься спортом Талибы разрешили женщинам вести телевизионные программы

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]