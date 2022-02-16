Свыше 1,7 тыс. человек обратились за медпомощью во время январских беспорядков в Казахстане

Во время январских беспорядков в Казахстане за медпомощью обратились свыше 1,7 тыс. гражданских лиц, свыше 670 из них получили огнестрельные ранения, сообщил начальник следственного департамента МВД Санжар Адилов.

«По данным Минздрава, во время указанных событий за медпомощью обратились 1726 гражданских лиц, из них с огнестрельными ранениями - 673, с ножевыми и колотыми ранениями - 469, с телесными повреждениями - 431», - сказал Адилов на брифинге в среду вечером.

По его данным, больше всего обратившихся за медпомощью в Алматы - 686, Алматинской области - 336, Кызылординской - 164 и Жамбылской - 153, в Шымкенте и Восточно-Казахстанской - по 126.

«Несомненно, ряд из них ранения получил во время нападений на объекты государственных учреждений и на силовиков, обеспечивавших охрану общественного порядка. В основном это доказывается видеозаписями», - отметил он.

По данным Адилова, в больницах Казахстана остаются 273 сотрудника полиции и военнослужащих, пострадавших при массовых беспорядках. «На сегодня в медицинских учреждениях на излечении остаются 273 сотрудника и военнослужащих, получившие во время беспорядков тяжкие ранения, часть из них до сих пор находится в реанимации», - сказал Адилов.

При этом он отметил, что, «к сожалению, некоторые из них не смогут дальше работать, практически стали инвалидами».

Он напомнил, что всего во время беспорядков различные ранения получили более 3 тыс. сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.