Зампред польского правительства видит улучшение ситуации вокруг Украины - радио

Зампред правительства Польши и председатель правящей в стране партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский полагает, что ситуация вокруг Украины улучшается, однако все равно призывает к бдительности.

«Сегодня, кажется, ситуация лучше, чем вчера или позавчера. Сейчас гораздо больше, чем 48 часов назад, оснований для того, чтобы полагать, что агрессии не случится, но ситуация нормализуется только тогда, когда агрессия будет исключена полностью», - сказал он в четверг в эфире польского радио.

При этом, он отметил, что несмотря на улучшения, полностью урегулировать ситуацию вокруг Украины в настоящий момент невозможно.

Ранее американский президент Джо Байден заявлял, что в США еще точно не знают, начала ли РФ отвод войск от Украины, и, что, по мнению Вашингтона, угроза вторжения России в Украину сохраняется.

«Министерство обороны России сообщало сегодня, что некоторые подразделения покидают позиции возле Украины. Это было бы хорошо, но мы еще не удостоверились в этом. Мы еще не проверили, возвращаются ли российские военные подразделения на основные места базирования», - сказал он.

В то же время он отметил, что РФ в данный момент имеет 150 тыс. военных у границ с Украиной.

«Вторжение (РФ в Украину - ИФ) остается действительно возможным», - уточнил Байден.

В последние недели США, другие страны НАТО и Киев неоднократно заявляли о концентрации войск РФ у границы Украины и угрозе российского вторжения в соседнюю страну. Россия последовательно опровергала эти утверждения.

Министерство обороны России во вторник сообщило, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в пункты базирования. Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о готовности России продолжать диалог с Западом.