МИД РФ: заявления Столтенберга Москву не интересуют

В Москве больше не воспринимают всерьез заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Нас не интересуют - честно, я вам правду могу сказать - вот эти заявления, которые делает Столтенберг, который то ли генсек НАТО, то ли банкир, я пока не разобралась. Они уже нас больше не интересуют», - сказала Захарова в среду на брифинге в Москве.
По словам Захаровой, «это не тот человек, чьи высказывания будут рассматриваться в Москве в качестве серьезных аргументов». «Это уже сбитый натовский летчик», - добавила она.
Как подчеркнула Захарова, «будем ориентироваться на серьезный разговор, если к нему готовы наши западные партнеры».
Ранее стало известно, что Столтенберг назначен главой Центрального банка Норвегии на следующие шесть лет и приступит к своим новым обязанностям после того, как покинет пост главы североатлантического альянса в сентябре 2022 года.
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