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СНГ 16.02.2022 20:22

МИД РФ: заявления Столтенберга Москву не интересуют

В Москве больше не воспринимают всерьез заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Нас не интересуют - честно, я вам правду могу сказать - вот эти заявления, которые делает Столтенберг, который то ли генсек НАТО, то ли банкир, я пока не разобралась. Они уже нас больше не интересуют», - сказала Захарова в среду на брифинге в Москве.

По словам Захаровой, «это не тот человек, чьи высказывания будут рассматриваться в Москве в качестве серьезных аргументов». «Это уже сбитый натовский летчик», - добавила она.

Как подчеркнула Захарова, «будем ориентироваться на серьезный разговор, если к нему готовы наши западные партнеры».

Ранее стало известно, что Столтенберг назначен главой Центрального банка Норвегии на следующие шесть лет и приступит к своим новым обязанностям после того, как покинет пост главы североатлантического альянса в сентябре 2022 года.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, СТОЛТЕНБЕРГ


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